Муха вишневая — вредитель, из-за которого появляются черви в плодах. Наибольший вред наносят не взрослые насекомые, а их личинки. Самки откладывают яйца в плодах, а после вылупления личинка зарывается в мякоть ягоды.

Чем и когда обработать вишню, чтобы оградить ее плоды от личинок, сообщил ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Личинки, питавшиеся вишневыми деревьями предыдущего сезона, прячутся в почве под кроной дерева и зимуют. Весной, когда земля прогревается, вредитель завершает свое развитие и готовится к появлению взрослой мухи.

Именно в мае, когда становится достаточно тепло, начинается пик активности вишневой мухи. Среднепоздние и поздние сорта деревьев более уязвимы, так как плоды созревают, когда популяция вредителя достигает своего пика. Снаружи зараженная вишня может долго показаться здоровой, но только после появления созревших плодов можно обнаружить беловатые личинки, размягченную мякоть и потемнение вокруг косточки.

Как обрабатывать дерево

Майская обработка заключается в физической блокировке пути семенной мухи от почвы к плодам. Под крону вишневого дерева следует положить агроволокно или другой материал, чтобы помешать вылету взрослых мух, зимовавших в земле.

Такое укрытие должно покрывать всю площадь под деревом. Материал следует хорошо обременить по краям, чтобы предотвратить бобовое вылет насекомых. Агроволокно следует оставлять как минимум до конца июня, когда активность вредителей постепенно снижается.

Кроме того, можно опрыскать дерево отваром полыни. Он будет отпугивать взрослых мух и будет предотвращать, чтобы они откладывали яйца.

Для его приготовления требуется около 1 кг или 100 г сушеной травы и 2 литра воды.

Приготовление:

залейте полынь водой и дайте настояться ночью;

затем проварите его около часа;

после этого процедите насти и разведите его в 10 литрах воды.

Опрыскивание следует производить каждые 7-10 дней. Тщательно покрывайте раствором кроны дерева, особенно молодые плоды и листья. Лучше всего опрыскивать вечером.

