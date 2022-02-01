Сдерживание России: Джонсон заявил о готовности Британии содействовать деоккупации Крыма

Глава британского правительства заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в готовности к дальнейшему взаимодействию, в частности, в рамках Крымской платформы, с целью деоккупации нашего полуострова и возвращения всех украинских территорий.

Об этом сообщил украинский президент во вторник, 1 февраля, на совместной пресс-конференции с британским премьером.

По словам Владимира Зеленского, глава британского правительства заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В ходе беседы был обсужден комплекс мер по сдерживанию РФ.

“Мое мнение известно — и слово "сдерживание" доказывает его логичность. Любые меры действенны до, а не после. Профилактика лучше, чем реанимация”, — сказал по этому поводу Зеленский.

Глава украинского государства высоко оценил решение британского правительства по разработке закона, который усилит и расширит санкции за агрессию против Украины, а также выразил благодарность Великобритании за поддержку евроатлантических устремлений.

"Ждем от Альянса конкретики и четких сигналов", — отметил президент.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

Во вторник, 1 февраля, на фоне усиления российской угрозы с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. ТСН.ua собрал главные заявления, которые сделал в Киеве глава польского правительства.

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