"Сдерживающий фактор": в Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ

"Сдерживающий фактор": в Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против РФ

По словам Кирби, Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину.

США не планируют вводить санкции против РФ до вторжения в Украину.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает Politico в понедельник, 21 февраля.

По словам Кирби, Белый дом пока не склонен вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.

"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, он может просто уйти и сделать это. Поэтому мы откладываем это и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", — отметил он.

По словам Кирби, западный альянс единогласен в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", — добавил он.

Также Кирби подчеркнул, что дипломатические усилия США и их союзников с НАТО по сдерживанию Путина гарантируют, что он не сможет обвинять Запад в безразличии, если вторгнется в Украину. Путину придется взять на себя вину за все жертвы, причиненные Украине из-за вторжения.

Напомним:

Reuters узнал, какие санкции против России будут введены США в случае нападения на Украину. Администрация президента Байдена подготовила первый пакет санкций против России, который включает в себя запрет финансовым учреждениям США совершать операции с крупными российскими банками.

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