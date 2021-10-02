"Себя слабаком не считаю": Лукашенко рассказал, будет ли мстить Евросоюзу за санкции

"Себя слабаком не считаю": Лукашенко рассказал, будет ли мстить Евросоюзу за санкции

Он заявил, что много лет Беларусь "обходилась без ЕС и США".

Александр Лукашенко не будет мстить Евросоюзу за санкции против Беларуси.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

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Корреспондент CNN Мэтью Ченс во время разговора спросил Лукашенко, не использует ли он мигрантов для того, чтобы отомстить Евросоюзу за антибеларусские санкции.

"Вы можете чем-то доказать, что я решил отомстить Европейскму Союзу? Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. Не считаю необходимым мстить Европейскому Союзу", — сказал он.

По словам Лукашенко, его стране в течение многих лет обходилась без Евросоюза и Соединенных Штатов. Зато в Беларуси есть Россия, Китай, Турция, Иран, Пакистан и Индия, которым страна готова продавать свое производство.

"У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем", — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщалось, в Европейском Союзе собираются ужесточить визовый режим для белорусских чиновников и чиновников. Даже владельцам дипломатических паспортов получить визу в Евросоюзе будет значительно сложнее. Зато в Брюсселе уверяют: усиление не коснется простых белорусов. В Еврокомиссии говорят, что это реакция на действия белорусских властей, которая вызвала миграционную кризис на восточных границах Евросоюза.

Новости мира: в ЕС собираются ужесточить визовый режим для белорусских должностных лиц и чиновников

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