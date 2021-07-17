Седьмая годовщина авиакатастрофы МН17: Зеленский отметил, что мир должен знать правду и установить истину

Ровно семь лет назад малазийский Boeing был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук".

Президент Владимир Зеленский в седьмую годовщину авиакатастрофы малазийского Boeing рейса MH17 над Донбассом выразил соболезнования всем, кто оплакивает жертв трагедии, которая произошла 17 июля 2014 года.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Семь лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17. В результате трагедии погибло 298 человек. 298 потерянных жизней, 298 разрушенных мечтаний о счастливом будущем. Мир должен знать правду. Верю, что истина в ближайшее время будет установлена", — написал Зеленский.

Напомним, малазийский Boeing, который в июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированным Донбассом с российской ракетной установки "Бук". Погибли 298 человек — это все, кто был на борту.

Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которую используют в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировалась тогда боевиками. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

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