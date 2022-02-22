"Сегодня днем": Боррель заявил о готовности ЕС немедленно ввести санкции против России

"Сегодня днем": Боррель заявил о готовности ЕС немедленно ввести санкции против России

Дипломат отмечает, что действовать нужно быстро.

Европейский Союз уже во вторник, 22 февраля, может принять решение о введении санкций против РФ по признанию "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Об этом заявил верховный представитель ЕС Джозеф Боррель, пишет CNN.

"Очевидно, что этот ответ будет иметь форму санкций. Мы должны действовать быстро. Это значит, что сегодня днем (могут принять решение о санкциях – Ред.)", — подчеркнул он.

По словам Борреля, он созвал экстренную неформальную встречу министров иностранных дел Европейского Союза для обсуждения ответа на действия Кремля.

"Я бы не сказал, что это полноценное вторжение, но российские войска находятся на украинской земле", – добавил он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Путин также поручил ввести в ОРДЛО русские войска.

Мир осуждает действия главы Кремля. Лидеры стран выражают свою поддержку Украине и заявляют о необходимости санкций.

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