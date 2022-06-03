"Сегодня достаточно простая тактика россиян": Подоляк назвал ключевую цель оккупантов в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал 3 июня, что сегодня ключевая цель российских оккупантов – захватить определенные территории Украины и после этого вести переговоры с этих позиций.

Кроме того, российские войска стремятся показать, что умеют вести позиционную войну и хотят нанести Украине ущерб на востоке.

Об этом Подоляк рассказал в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Они хотят за счет максимального количества оружия, снарядов и живой силы доказать все же, что они умеют воевать. Они хотят нас поджать, прежде всего, на востоке страны. Это понятно. Сегодня довольно простая тактика россиян. Если вчера они играли в какую-то сценарную историю: "да, мы хотим зайти – план А, план Б. Хотим отсечь вас от Черного моря. Хотим зайти с севера и забрать столицу у вас. Хотим зайти в центр Украины", то сегодня они хотят доказать умение воевать позиционно", – рассказал советник руководителя ОП.

"То есть нанести максимальный нам ущерб именно на востоке нашей страны. Захватить на 4-5 городов, маленьких городов на востоке Украины. Вот их ключевая цель", — добавил он.

После этого, по мнению Подоляка, захватчики захотят вести переговоры с Украиной с новых позиций.

"После того, как они что-нибудь захватят, определенную территорию, они захотят вести переговоры с позиции людей, которые будут говорить: "смотрите, мы же у вас разрушили Мариуполь, забрали его, то давайте уже вести с вами переговоры, где вы там оставите какую территорию". Вот их план", – сказал советник главы президентского офиса.

В этом контексте он заверил, что все нынешние и будущие процессы будут проходить на условиях Украины, чтобы "не иметь хлопот с отложенной войной после "Минска-3".

"Еще раз хочу подчеркнуть – все, что будет дальше происходить, и все, что сегодня происходит, все происходит на условиях Украины. И будет происходить на условиях Украины. Потому что такую цену, которую уже заплатили, эта цена не дает нам других вариантов, кроме одного – забрать все свои территории назад и не иметь хлопот с отложенной войной после "Минска-3", например", – резюмировал Подоляк.

Напомним, по итогам 100 дней войны советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович описал свое видение российских оккупантов и правящей верхушки РФ.

Крымский мост нужно обезвредить, чтобы прервать поставки оружия из России в Крым

Читайте также: