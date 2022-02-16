"Сегодня "классика жанра" не работает": Джапарова рассказала о возможных союзах Украины с другими государствами

"Сегодня "классика жанра" не работает": Джапарова рассказала о возможных союзах Украины с другими государствами

По ее словам, формат союза Украины, Польши и Британии – это то, что демонстрирует нашу проактивность.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба неоднократно настаивал на том, что украинская дипломатия сегодня как никогда проактивна и региональные союзы – формализованные, неформализованные – формат, который мы сегодня инициируем – это Люблинский треугольник, это "Ассоциированное трио" в рамках Восточного партнерства – когда Грузия, Молдова Украина признают и определяют, что существует больше аспирации ожидания от европейской интеграции. Это Крымская платформа, которая объединила беспрецедентное количество стран вокруг одной темы и нет никаких подобных прецедентов в мире подобных форматов.

Об этом сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 16 февраля во время телемарафона национального единства.

"Формат союза Украины, Польши и Британии – это то, что демонстрирует нашу проактивность, потому что сегодня "классика жанра" не работает. Потому что сегодня такие международные площадки как ООН, Совет Европы, ОБСЕ – хоть и имеют большой мандат и есть большие ожидания, что они должны справляться со всем спектром последствий, в частности наших оккупированных территорий, а это 7% нашего государства — не всегда мы имеем такой ответ", — отметила она.

По словам Джапаровой, в соответствии с этим Украина инициирует подобные форматы для того, чтобы демонстрировать региональное сотрудничество и, фактически, консолидироваться по некоторым измерениям: экономика, экономическая безопасность, энергетика, энергетическая безопасность, вопросы безопасности.

"Сетевая дипломатия, над которой мы сегодня работаем, это полсотни визитов высокого и самого высокого уровня только за последние два месяца на уровне президентов, премьеров, глав парламентов, министров иностранных дел. Это не только фактор консолидации, но и фактор успокоения нашего народа", — резюмировала она.

Напомним:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны объявить в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией – это "хорошая площадка по вопросам безопасности и торговли".

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