"Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения": Кулеба о поставках оружия Германией

По словам министра, позиции сторон по этому вопросу отличаются.
Украина и Германия вышли на проект решения по поставке вооружений нашей стране. Теперь следующий шаг должно сделать немецкое правительство.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в понедельник, 7 февраля.
"Что касается вопроса оружия, то, безусловно, мы об этом говорили... Но очень важно, что сегодня мы говорили – скажу дипломатически – не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности", — сказал Кулеба.
Он добавил, что это был откровенный разговор, и у украинской и германской сторон действительно в этом вопросе позиции отличаются.
"Но наша задача с Анналеной состоит не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", – отметил глава украинской дипломатии.
Напомним:
Как сообщалось, Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия стянула 130 тыс. военных к украинским границам.
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