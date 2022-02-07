"Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения": Кулеба о поставках оружия Германией

"Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения": Кулеба о поставках оружия Германией

По словам министра, позиции сторон по этому вопросу отличаются.

Украина и Германия вышли на проект решения по поставке вооружений нашей стране. Теперь следующий шаг должно сделать немецкое правительство.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в понедельник, 7 февраля.

"Что касается вопроса оружия, то, безусловно, мы об этом говорили... Но очень важно, что сегодня мы говорили – скажу дипломатически – не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности", — сказал Кулеба.

Он добавил, что это был откровенный разговор, и у украинской и германской сторон действительно в этом вопросе позиции отличаются.