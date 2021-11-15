"Сегодня насыщенный рабочий день": что и с кем Кулеба будет обсуждать в Брюсселе

"Сегодня насыщенный рабочий день": что и с кем Кулеба будет обсуждать в Брюсселе

Глава МИД Украины анонсировал 8 встреч.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня проведет 8 встреч с министрами иностранных дел во время официального визита в Брюссель.

Об этом Министерство иностранных дел сообщило в Facebook.

"Сегодня насыщенный рабочий день в Брюсселе. Впереди — восемь переговоров", — сообщил Кулеба в своем Facebook.

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Глава МИД Украины встретится с руководством НАТО и министрами иностранных дел Молдовы и Грузии в формате Ассоциированного трио.

Кроме того, Кулеба примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства Европейского Союза, а также встретится с министрами иностранных дел Германии и Франции.

Министр иностранных дел также отметил, что после успешного визита украинской делегации в Вашингтон на прошлой неделе продолжает работать над укреплением безопасности Украины с европейскими партнерами.

"Безопасная ситуация требует такого количества переговоров. Именно высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года", — подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, в Брюсселе также будут обсуждать дальнейшее развитие Восточного партнерства в преддверии саммита 15 декабря.

"В Брюсселе соберется полный состав министров Ассоциированного трио. Мы будем настаивать на дифференцированном подходе ЕС к европейской интеграции соседей. Кто делает больше и стремится к большему, должен получать больше", — написал министр.

С руководством НАТО Кулеба обсудит "новый этап гибридной агрессии РФ против Европы".

"Россия продолжает дестабилизировать ситуацию вдоль нашей границы, в Черноморском регионе и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Нарушение режима прекращения огня на Донбассе, перемещение войск, газовый шантаж, пропаганда, искусственно созданный миграционный кризис в Беларуси — всё это агрессия РФ против Европы. Мы работаем с партнерами для минимизации рисков и противодействия угрозам со стороны РФ", — подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что Россия тормозит переговорный процесс в Нормандском формате, избегая встреч. Однако Украина настаивает на возобновлении работы Нормандии без предварительных условий.

Поэтому в конце дня Кулеба проведет переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции, чтобы активизировать работу в Нормандском формате.

"Безопасность страны и граждан, противодействие российской агрессии, укрепление отношений со стратегическими партнерами — все это приоритетные задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба улетит в Брюссель с рабочим визитом. Как отмечал сам министр, ключевой темой переговоров глав МИД будет безопасность.

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