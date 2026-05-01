Сегодня ООН является посмешищем — Фицо подверг резкой критике Организацию за бездействие в отношении Украины и Ирана.

Роберт Фицо / © Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резкой критикой "Организация Объединенных Наций", заявив, что структура фактически потеряла свою эффективность в обеспечении мира.

По его словам, ООН создавалась для того, чтобы предотвращать войны и разрешать применение силы только для поддержания мира. Однако сейчас, как утверждает Фицо, организация не выполняет эту роль.

«Сегодня ООН является посмешищем. Кто остановил американцев в Ираке? Кто остановил Россию в Украине? Кто остановил американцев в Иране или, например, в Венесуэле? – заявил словацкий премьер.

Фицо подчеркнул, что великие государства все чаще действуют без мандата Совета Безопасности ООН, игнорируя международное право. Ранее он также заявлял, что мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны, постепенно рушится, а глобальные институты ослабевают.

Политик не раз критиковал как военные действия США, так и российскую агрессию против Украины, подчеркивая, что международное право применяется избирательно, в зависимости от интересов сильных государств.

Заявления Фицо прозвучали на фоне обострения международных конфликтов и дискуссий по поводу роли ООН в урегулировании войны России против Украины и ситуации на Ближнем Востоке.

