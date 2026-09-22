Сегодня Трамп и Зеленский встретятся лицом к лицу: точное время и о чем могут договориться

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, где уже вечером 22 сентября должна состояться его ключевая встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Главными темами переговоров станут решения по безопасности, усиление украинской ПВО и возможное энергетическое перемирие.

Все о встрече Зеленского и Трампа сегодня читайте на ТСН.ua.

Реклама

Встреча Зеленского и Трампа — точное время

Согласно расписанию президента США встреча Трампа и Зеленского запланирована на 13:15 по местному времени. В Киеве в тот момент будет 20:15. Переговоры должны продолжаться около часа.

Реклама

Запланированная встреча с Зеленским в расписании Трампа

Зеленский уже в США — с кем еще встретится и что обсудит

Около 5:00 Зеленский сообщил, что уже прибыл в Нью-Йорк вместе с первой леди и дипломатической командой.

В ходе 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН украинский лидер планирует провести около 20 встреч. В частности, речь идет о переговорах с президентом США, европейскими лидерами, сенаторами и членами Палаты представителей американского Конгресса, руководителями международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров.

По словам Зеленского, к подписанию также подготовлено новое Drone Deal (дроновое соглашение).

«Конечно, первый приоритет Украины — приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над усилением ПВО и обеспечением для Украины достаточных финансов», — говорится в сообщении главы государства.

Реклама

Зеленский также отметил, что, как и в прошлом, в Нью-Йорке состоится саммит международной Крымской платформы. По его словам, ожидается широкое представительство на высоком уровне.

Владимир и Елена Зеленские прибыли в США / © Владимир Зеленский

Первая леди Елена Зеленская во время визита выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета, а также представит на площадке ООН результаты саммита первых леди и джентльменов.

Кроме того, у первой леди запланированы встречи с представителями американского бизнеса и филантропами, посвященные поддержке проектов Фонда Елены Зеленской. Также она проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с супругой премьер-министра Великобритании и президентом Всемирного банка.

Зеленский и Трамп будут говорить об энергетическом перемирии

По информации издания The Guardian, Трамп намерен обсудить с Зеленским возможность введения энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Реклама

Накануне украинский президент сообщил, что переговорный процесс продолжается и «на столе есть идеи» по поводу деэскалации. Он подчеркнул, что Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую систему, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт. После этого Украина, по словам Зеленского, готова предпринять соответствующие шаги.

В последние дни Трамп неоднократно говорил об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Во время визита в Ирландию он призвал Зеленского прекратить выбивать дизельное топливо в России, связав такие атаки с дефицитом топлива.

The Guardian также отмечает, что вопрос дизеля был среди ключевых тем во время телефонного разговора Трампа с Зеленским 20 сентября.

В то же время еще на прошлой неделе президент США заявлял, что Украина якобы согласилась не наносить удары по российским энергообъектам, тогда как Москва должна была отказаться от атак на украинские. Однако, по данным издания, соответствующей договоренности тогда не достигли. Вместо этого российские удары по энергетической и другой критической инфраструктуре Украины продолжились.

Напомним, по данным The Guardian, во время встречи Трамп намерен призвать Зеленского прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений глобального дефицита и роста цен на дизельное топливо. В ответ Зеленский допустил прекращение таких атак, но при условии взаимного прекращения российских ударов по украинской энергетике и критической инфраструктуре. По словам украинской стороны, переговоры лидеров государств могут завершиться договоренностью об энергетическом и морском перемирии.

Заметим, перед встречей Трампа с Зеленским вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что ожидает «хорошего прогресса». Он признал сложность завершения войны в Украине, но выразил уверенность, что проблема будет решена.

Новости партнеров