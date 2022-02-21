Сегодня Зеленский выступит с обращением к украинцам

В настоящее время продолжается заседание СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне последних новостей выступит с видеообращением граждан Украины.
Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров накануне срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 21 февраля.
По его словам, украинский президент обратится к согражданам после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое сейчас продолжается из-за признания Россией фейковых "ЛДНР".
Известно, что накануне заседания СНБО украинский президент поговорил с американским лидером Джо Байденом, а также планируется разговор с британским премьером Борисом Джонсоном.
Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский созвал сегодня вечером, 21 февраля, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине из-за признания со стороны РФ "независимости" "ЛДНР".
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