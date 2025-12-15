- Дата публикации
Сегодняшняя встреча Уиткоффа с Зеленским была продуктивной — журналист Axios
Оценка журналиста Axios Барака Равида свидетельствует о положительном результате взаимодействия между сторонами.
Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа была продуктивной.
Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X.
«Сегодняшняя встреча Уиткоффа с Зеленским была продуктивной», — написал Равид.
Хотя детали и конкретные темы переговоров не разглашаются, оценка журналиста свидетельствует о положительном результате взаимодействия между сторонами.
Напомним, в понедельник, 15 декабря, в Берлине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с делегацией из США во главе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
После завершения разговора с американцами, Зеленский отправился на запланированную с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером встречу.
Ранее 15 декабря в Берлине украинская и американская делегации собрались во второй раунд переговоров о мирном плане США для окончания войны в Украине.
По итогам предыдущей встречи, 14 декабря, длиной в пять часов Виткофф заявил о «достижении значительного прогресса». Он проинформировал, что состоялись «углубленные обсуждения» мирного плана из 20 пунктов.