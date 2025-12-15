Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер / © Associated Press

Сегодняшняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа была продуктивной.

Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X.

«Сегодняшняя встреча Уиткоффа с Зеленским была продуктивной», — написал Равид.

Хотя детали и конкретные темы переговоров не разглашаются, оценка журналиста свидетельствует о положительном результате взаимодействия между сторонами.

Сообщение журналиста Axios Барака Равида

Напомним, в понедельник, 15 декабря, в Берлине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с делегацией из США во главе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После завершения разговора с американцами, Зеленский отправился на запланированную с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером встречу.

Ранее 15 декабря в Берлине украинская и американская делегации собрались во второй раунд переговоров о мирном плане США для окончания войны в Украине.

По итогам предыдущей встречи, 14 декабря, длиной в пять часов Виткофф заявил о «достижении значительного прогресса». Он проинформировал, что состоялись «углубленные обсуждения» мирного плана из 20 пунктов.