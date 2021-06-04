Секретарь СНБО назвал первых 20 человек, которых выселяют из элитных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Первые 20 человек выселяются из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице в ближайшее время покинут первых 20 человек, которые являются бывшими должностными лицами.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 4 июня.

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"Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода своих имений", — сказал Данилов во время доклада и объявил перечень этих граждан:

Панасюк Елена Викторовна,

Зубко Людмила Николаевна,

Ивченко Виктор Анатольевич,

Матвиенко Ольга Васильевна,

Пискун Святослав Михайлович,

Юрчик Сергей Владимирович,

Гаврилюк Лидия Михайловна,

Васюник Иван Васильевич,

Лавринович Александр Владимирович,

Череп Валерий Иванович,

Гайсинский Юрий Александрович,

Табачник Дмитрий Владимирович,

Петренко Николай Николаевич,

Макарьян Давид Борисович,

Макарьян Борис Петрович,

Папиш Илья Иосифович,

Ильин Александр Игоревич,

Богатырёва Раиса Васильевна,

Семиноженко Владимир Петрович,

Тополов Виктор Семенович.

Данилов также уточнил, что в процессе процедурных вопросов случилось так, что, арендуя объекты в госпредприятия, сейчас государственное предприятие является должным этим людям, которые арендуют дачи. То есть, именно государство должно тем, кто арендует.

"Например, в одной дамы сегодня остаток средств, должно ей предприятие, составляет 11 841 002,4 грн. Одному господину остаток средств составляет 2912 622,7 грн. Еще есть люди, которым мы задолжали 3 261 064 грн", — сказал секретарь СНБО.

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