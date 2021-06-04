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Секретарь СНБО назвал первых 20 человек, которых выселяют из элитных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Секретарь СНБО назвал первых 20 человек, которых выселяют из элитных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

УНИАН

Первые 20 человек выселяются из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице в ближайшее время покинут первых 20 человек, которые являются бывшими должностными лицами.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 4 июня.

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"Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода своих имений", — сказал Данилов во время доклада и объявил перечень этих граждан:

  • Панасюк Елена Викторовна,
  • Зубко Людмила Николаевна,
  • Ивченко Виктор Анатольевич,
  • Матвиенко Ольга Васильевна,
  • Пискун Святослав Михайлович,
  • Юрчик Сергей Владимирович,
  • Гаврилюк Лидия Михайловна,
  • Васюник Иван Васильевич,
  • Лавринович Александр Владимирович,
  • Череп Валерий Иванович,
  • Гайсинский Юрий Александрович,
  • Табачник Дмитрий Владимирович,
  • Петренко Николай Николаевич,
  • Макарьян Давид Борисович,
  • Макарьян Борис Петрович,
  • Папиш Илья Иосифович,
  • Ильин Александр Игоревич,
  • Богатырёва Раиса Васильевна,
  • Семиноженко Владимир Петрович,
  • Тополов Виктор Семенович.

Данилов также уточнил, что в процессе процедурных вопросов случилось так, что, арендуя объекты в госпредприятия, сейчас государственное предприятие является должным этим людям, которые арендуют дачи. То есть, именно государство должно тем, кто арендует.

"Например, в одной дамы сегодня остаток средств, должно ей предприятие, составляет 11 841 002,4 грн. Одному господину остаток средств составляет 2912 622,7 грн. Еще есть люди, которым мы задолжали 3 261 064 грн", — сказал секретарь СНБО.

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