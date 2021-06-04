Секретарь СНБО назвал первых 20 человек, которых выселяют из элитных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Первые 20 человек выселяются из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
Государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице в ближайшее время покинут первых 20 человек, которые являются бывшими должностными лицами.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 4 июня.
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"Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процедуре ухода своих имений", — сказал Данилов во время доклада и объявил перечень этих граждан:
- Панасюк Елена Викторовна,
- Зубко Людмила Николаевна,
- Ивченко Виктор Анатольевич,
- Матвиенко Ольга Васильевна,
- Пискун Святослав Михайлович,
- Юрчик Сергей Владимирович,
- Гаврилюк Лидия Михайловна,
- Васюник Иван Васильевич,
- Лавринович Александр Владимирович,
- Череп Валерий Иванович,
- Гайсинский Юрий Александрович,
- Табачник Дмитрий Владимирович,
- Петренко Николай Николаевич,
- Макарьян Давид Борисович,
- Макарьян Борис Петрович,
- Папиш Илья Иосифович,
- Ильин Александр Игоревич,
- Богатырёва Раиса Васильевна,
- Семиноженко Владимир Петрович,
- Тополов Виктор Семенович.
Данилов также уточнил, что в процессе процедурных вопросов случилось так, что, арендуя объекты в госпредприятия, сейчас государственное предприятие является должным этим людям, которые арендуют дачи. То есть, именно государство должно тем, кто арендует.
"Например, в одной дамы сегодня остаток средств, должно ей предприятие, составляет 11 841 002,4 грн. Одному господину остаток средств составляет 2912 622,7 грн. Еще есть люди, которым мы задолжали 3 261 064 грн", — сказал секретарь СНБО.
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