Секретарь Ужгородского горсовета наделал ошибок в заявлении об увольнении: даже должность не так написал

На этой должности он работал в течение года.

18 мая секретарь Ужгородского городского совета Арсен Мелкумян подал в отставку. Он опубликовал фото заявления на своей странице в Facebook, после чего пользователи соцсети обратили внимание на несколько ошибок в заявлении чиновника.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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"Мелкумян совершил ошибку в названии своей должности на которой проработал целый год. "Секретарь горсовета" он написал с мягким знаком в конце первого слова — секретарЬ, что противоречит правописанию. Да и в идеале должно быть — секретаря. То есть, чье заявление на увольнение? Секретаря Ужгородского городского совета А.С.МелкумянА. Потому что при написании заявления фамилию и должность нужно писать в родительном падеже", – отметил в сообщении журналист.

Заявление на увольнение Арсена Мелкумяна

Напомним, заместитель председателя Пентагона Ллойда Остина по политическим вопросам Колин Каль, выступавший против предоставления Украине современных F-16, уходит в отставку.