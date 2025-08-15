Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и диктатора Путина на Аляске превратилась в «настоящий спринт».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, когда неделю назад Трамп объявил о предстоящем саммите, единственный агент в должности Секретной службы на «последнем рубеже» (Аляске) начал готовиться к прибытию сотен коллег в ближайшие дни.

Задача усугубляется тем, что придется обеспечить одновременную защиту американского и российского лидеров, каждый из которых прибудет со своей «хорошо вооруженной» охраной.

«Географическое расположение Аляски создает проблемы», — отмечают источники.

Несмотря на то, что Секретная служба внутри США может перевозить оружие, связное и медицинское оборудование без ограничений, в Анкоридже ограничен фонд гостиниц и небольшой рынок проката авто. Потому автомобили, снаряжение и другие ресурсы доставляют самолетами из других регионов.

Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон — крупнейшей на Аляске. «Эта база расположена менее чем за тысячу миль от России, имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая база закрыта для общественности», — пишет Bloomberg.

Губернатор Аляски Майк Данливи подчеркнул, что проведение саммита на базе «закрывает много вопросов», особенно в условиях туристического сезона, когда «отели и автомобили в дефиците». По его словам, хотя Анкоридж раньше принимал Папу Римского и Рональда Рейгана, нынешний саммит — «одно из величайших событий» в истории города.

В Госдепе США объяснили, что на встречах высочайшего уровня действует принцип взаимности: каждая привилегия, предоставленная одному лидеру, должна быть обеспечена другому. Передвижение Путина будет контролировать российская охрана, а Секретная служба США будет осуществлять внешний контроль за ситуацией.

Один из собеседников отметил, что ни одна из сторон не будет пользоваться транспортом другой и не будет открывать двери оппонента. «Если десять американских агентов будут стоять перед залом переговоров, то с другой стороны будут стоять десять российских — тело в тело, оружие к оружию», — рассказал он.

Эта симметрия касается всего от кортежей и переводчиков до количества и размера комнат ожидания. Секретная служба ждет официального утверждения плана безопасности от России.

В Анкоридж уже прибыли сотни агентов. Отели заполнены, автопрокаты расчищены под кортежи. Агенты в костюмах и с наушниками дежурят на перекрестках, другие — в штатском среди посетителей кафе и парковок.

Государственная и местная полиция интегрирована в маршруты кортежей, планируемые к каждой полосе для поворота. Каждое движение автомобилей обоих лидеров планируют так, чтобы избежать связей и одновременно гарантировать их полную безопасность.

