Секретное оружие мира: почему Китай стал ключевым игроком в судьбе Украины

Эксперт о роли Китая в войне

Китай должен участвовать в переговорах о завершении российско-украинской войны, ведь именно Пекин является главным выгодополучателем этой войны.

Такое мнение высказал эксперт-международник Максим Несвитайлов, передает «Эспрессо».

Он предположил, что США и Китай могут договориться об определенном паритете. И, возможно, это будет именно тот сценарий, который может завершить российско-украинскую войну.

«Ведь я убежден, что без участия Китая, без их слова за столом переговоров эта война завершена не будет. Китай является главным выгодополучателем этой войны. В них с Россией очень взаимоинтегрированы экономики и оборонные сферы. И однозначно, что у них с Россией есть определенные договоренности по завершению этой войны, особенно в контексте планов Китая на Тайвань», — объяснил Несвитайлов.

По его информации, Европа наконец-то начала вести переговоры с Китаем о завершении российско-украинской войны. А у президента Франции Макрона якобы лучшие среди всех лидеров Европы отношения главой КНР с Си Цзиньпином. Поэтому в Китай поехал именно Макрон.

«Я думаю, что там вопрос завершения войны проговаривался. Европа начинает вести эту игру. И что немаловажно — для Украины это единственный реальный шанс выйти из этой войны. Этот переговорный трек, за которым мы наблюдаем, является фарсом», — подытожил эксперт.

Напомним, что в Берлине началась встреча Зеленского, Мерца и спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера.