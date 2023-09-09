"Секретное письмо": ООН открещивается от тайных переговоров с Россией

В Организации Объединенных Наций заявляют, что публикации Bild о "секретном письме" генсека Антониу Гутерриша главе российского МИД Сергею Лаврову, в котором якобы содержится предложение снять некоторые санкции с России, не соответствуют действительности.

Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в ходе брифинга.

В частности, он отмечает, что слова генсека Антониу Гутерриша передали некорректно – и якобы "речь идет не об отмене санкций".

"Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, говорится, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неправильно", — отмечает представитель Организации.

Фархан Хак отмечает, что еще в прошлом году Антониу Гуттериш начал принимать меры для того, чтобы продукты и удобрения из Украины и страны-агрессорки России могли поступать на мировые рынки.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь не идет о снятии санкций. Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов", — заявил Хак.

По его словам, если бы это было так, то Россия отреагировала бы положительно на предложения Гутерриша.

"Важно помнить, что российские пищевые продукты и удобрения освобождены от санкций... Если бы это было так, честно говоря, вы, вероятно, ожидали бы от МИД РФ положительного заявления", — добавил представитель ООН.

Статья Bild о тайных переговорах ООН с Россией

Немецкая газета со ссылкой на секретное письмо опубликовала статью о тайных переговорах ООН с Россией по поводу возможного ослабления санкций против Москвы. Отмечается, что часть ограничений может быть снята в обмен на возобновление "зернового соглашения".

Речь идет о четырех уступках Кремлю: подключении к системе SWIFT "Россельхозбанка", страховании российских судов от атак со стороны Украины, возвращении РФ замороженных активов и разрешении судам из России вновь заходить в порты стран Евросоюза.

Украина отреагировала на предложения ООН смягчить санкции против РФ. В украинском МИДе подчеркнули, что мир должен заставить РФ выполнять ее обязательства вместо того, чтобы идти оккупантам на уступки — "усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию".

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