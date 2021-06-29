Секретные документы о миссии эсминца Defender в Черном море оказались на автобусной остановке по ошибке — Минобороны Британии

Секретные документы о миссии эсминца Defender в Черном море оказались на автобусной остановке по ошибке — Минобороны Британии

Документы были на руках высокопоставленного сотрудника Минобороны, но, похоже, он их ошибочно потерял.

В Минобороны Британии предполагают, что их секретные документы, в которых в частности говорится о прохождении эсминца HMS Defender у Крыма, оказались на автобусной остановке по ошибке. Инцидент пообещали расследовать самым тщательным образом.

Об этом доложил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, сообщает BBC.

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"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент. Его будут расследовать самым тщательным образом", — пообещал Куин.

Он признал, что на части документов является гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками" ( "Secret UK Eyes Only").

Пакет документов из всего около 50 страниц, который нашли на автобусной остановке, уже вернули правительству. Сейчас проверяется, все ли это утерянные бумаги.

В британском Кенте на автобусной остановке нашли документы Министерства обороны. Находку обнаружили рано утром 22 июня, то есть накануне инцидента в Черном море. В одном из пакетов была информация о миссии эсминца HMS Defender. Человек, которые нашел, передал документы журналистам BBC, но пожелал остаться анонимным.

В документах говорится, в частности, о реакции России на проход эсминца через украинские воды у побережья оккупированного Крыма. Отмечается, что Кремль может отреагировать на проход корабля агрессивно.

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