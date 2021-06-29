Секретные документы о миссии эсминца Defender в Черном море оказались на автобусной остановке по ошибке — Минобороны Британии

Документы были на руках высокопоставленного сотрудника Минобороны, но, похоже, он их ошибочно потерял.
В Минобороны Британии предполагают, что их секретные документы, в которых в частности говорится о прохождении эсминца HMS Defender у Крыма, оказались на автобусной остановке по ошибке. Инцидент пообещали расследовать самым тщательным образом.
Об этом доложил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, сообщает BBC.
"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент. Его будут расследовать самым тщательным образом", — пообещал Куин.
Он признал, что на части документов является гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками" ( "Secret UK Eyes Only").
Пакет документов из всего около 50 страниц, который нашли на автобусной остановке, уже вернули правительству. Сейчас проверяется, все ли это утерянные бумаги.
В британском Кенте на автобусной остановке нашли документы Министерства обороны. Находку обнаружили рано утром 22 июня, то есть накануне инцидента в Черном море. В одном из пакетов была информация о миссии эсминца HMS Defender. Человек, которые нашел, передал документы журналистам BBC, но пожелал остаться анонимным.
В документах говорится, в частности, о реакции России на проход эсминца через украинские воды у побережья оккупированного Крыма. Отмечается, что Кремль может отреагировать на проход корабля агрессивно.