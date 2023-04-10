Секретные документы США об Украине мог обнародовать американец — Reuters

Появившиеся в Интернете сверхсекретные военные и разведывательные документы с деталями, начиная от противовоздушной обороны Украины и заканчивая израильским шпионским агентством Моссад, заставили американских чиновников изо всех сил пытаться определить источник утечки, а некоторые западные эксперты по безопасности и официальные лица США заявили, что они подозревают, что это мог быть кто-нибудь из Соединенных Штатов.

Об этом пишет Reuters.

Официальные лица говорят, что широкий спектр тем, рассматриваемых в документах, касающихся войны в Украине, Китае, Ближнем Востоке и Африке, свидетельствует о том, что их обнародовал американец, а не союзник.

"Сейчас внимание сосредоточено на том, что это утечка информации в США, поскольку многие документы были только в руках США", — сказал Майкл Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Официальные лица США заявили, что расследование находится на начальной стадии, и те, кто его проводит, не исключают возможности того, что за утечкой информации стоят пророссийские элементы, который считается одним из самых серьезных нарушений безопасности, учитывая более 700 000 документов, видео и дипломатических. документов. Депеши появились на сайте WikiLeaks в 2013 году.

Посольство России в Вашингтоне и Кремле не ответило на запросы о комментариях.

После раскрытия утечки СМИ просмотрели более 50 документов с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», впервые появившихся в прошлом месяце на вебсайтах социальных сетей, начиная с Discord и 4Chan. Хотя некоторые документы были опубликованы недели назад, об их существовании в первый раз сообщила в пятницу New York Times.

Reuters независимо не проверяло подлинность документов. Некоторые данные по оценкам потерь на поле боя с Украины, кажется, были изменены, чтобы минимизировать потери России. Непонятно, почему, по крайней мере, один имеет гриф «несекретно», но содержит сверхсекретную информацию. Некоторые документы имеют отметку NOFORN, то есть их нельзя предоставлять иностранным гражданам.

Двое американских чиновников сообщили, что они не исключают, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести следователей в заблуждение по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США.

В одном из документов, датированном 23 февраля с грифом "Секретно", подробно описано, как украинские системы ПВО С-300 будут исчерпаны до 2 мая при нынешнем уровне использования.

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Такая тщательно охраняемая информация может быть очень полезна для российских войск, и Украина заявила, что ее президент и чиновники службы безопасности встретились в пятницу, чтобы обсудить способы предотвращения утечки.

В воскресенье Пентагон подтвердил, что рассматривает этот вопрос и официально направил в Министерство юстиции с просьбой расследовать инцидент.

В пятницу Министерство юстиции США сообщило, что связалось с Министерством обороны и начало расследование утечки информации. Он отказался от дальнейших комментариев.

Официальные лица изучают, какие мотивы были бы у американского чиновника или группы чиновников, чтобы раскрыть такую конфиденциальную информацию, сказал один из чиновников, говоривший с Reuters.

Чиновник сказал, что следователи рассматривают четыре или пять теорий, от недовольного сотрудника до внутренней угрозы, активно хотели подорвать интересы национальной безопасности США.

Напомним, в ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением, опубликовали в социальных сетях.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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