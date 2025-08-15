ТСН в социальных сетях

Секретные переговоры: Трамп и Путин 10 минут общались без свидетелей в лимузине

Дональд Трамп и Владимир Путин провели незапланированный частный разговор.

Путин и Трамп в лимузине

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели неожиданный приватный разговор, встретившись в одном лимузине. После того, как российский президент сел в автомобиль Трампа, лидеры проговорили лицом к лицу около 10 минут.

Об этом пишет NY Times.

По материалам медиа этот крайне необычный для мировой дипломатии шаг удивил наблюдателей. По имеющейся информации, переводчиков в салоне не было. Это указывает на то, что Путин достаточно владеет английским, чтобы поддерживать разговор.

«Это может добавить тайны потому, что два лидера обсуждают приватно во время этого визита, подобно разговору, который они имели в Гамбурге в 2017 году, в начале первого срока Трампа», — отмечают в издании.

Корреспонденты NBC News тоже подтверждают, что встреча Трампа и Путина в кортеже длилась около 10 минут, когда ехали от взлетно-посадочной полосы к месту встречи.

Напомним, президент США Дональд Трамп сменил формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.

Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.

