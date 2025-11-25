Секретные переговоры в Абу-Даби: Дрисколл планирует встретиться с Будановым

Дрисколл планирует обсудить мирный план с Будановым / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки повысили ставки в дипломатическом наступлении, организовав переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) между чиновниками США, Украины и России. Министр армии США Дэн Дрисколл начал встречи с российской делегацией вечером понедельника, 24 ноября, а во вторник должен встретиться с начальником ГУР Украины Кириллом Будановым.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американского чиновника и источники, знакомые с ситуацией.

Переговоры в ОАЭ проходят сразу после прогресса, достигнутого украинской и американской делегациями в Женеве, где стороны пытались «выгладить» текст , который можно было бы представить президентам.

Реклама

Министр армии Дрисколл прибыл в Абу-Даби для переговоров, предположительно отдельно, с Кириллом Будановым, который в субботу был назначен Владимиром Зеленским в состав делегации, уполномоченной «участвовать в переговорном процессе». Буданов и ГУР поддерживают один из немногих открытых каналов связи с Россией во время войны, что позволяет, в частности, обмениваться военнопленными.

Американский чиновник отметил, что Дрисколл был «достаточно активно вовлечен» в мирный процесс в последние дни и способен передать позицию США российской стороне. Сама же Россия пока не раскрывает состав своей делегации в Абу-Даби.

Напомним, Украина согласилась на мирное предложение США после встреч в Женеве. В мирном плане стало меньше пунктов, в согласовании нуждаются лишь «незначительные детали».

Зеленский может посетить Вашингтон для финализации договоренностей. Президенты могут встретиться уже на этой неделе, чтобы согласовать окончательные детали 19-пунктного соглашения по Украине.

Реклама

Но встречи Зеленского и Трампа на этой неделе не запланированы.