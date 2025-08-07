Семь часов, которые изменили все: как Трамп может стать на шаг ближе к завершению войны

Дональд Трамп / © Associated Press

Чиновник Белого дома заявил, что Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Это свидетельствует о том, что что-то изменилось в день, когда не ожидалось ни одного прорыва. Вероятно, президент США может стать на шаг ближе к миру.

Об этом говорится в материале обозревателя Sky News Дэвида Блевинса.

Он отмечает, что семь часов – это долгое время в политике США. Если в 10:00 Трамп обвинил Россию в том, что она представляет угрозу национальной безопасности США, то уже в 17:00 американский лидер заявил, что существует «хорошая перспектива» его встречи с Владимиром Путиным в скором времени.

По словам президента, в переговорах между его специальным посланником Стивом Виткоффом и президентом-диктатором России достигнут «значительный прогресс».

Sky News отмечает, что сейчас трудно оценить шансы на встречу между двумя лидерами, не зная, что означает "большой прогресс".

"Склонна ли Россия договориться о прекращении огня, как сейчас утверждает президент Украины? Готов ли Путин встретиться также со своим украинским врагом Владимиром Зеленским? Сам факт того, что мы ставим эти вопросы, свидетельствует о том, что что-то изменилось в день, когда не было никаких ожиданий прорыва", - отмечает Дэвид Блевинс.

Напомним, что стало известно, что Дональд Трамп может лично встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, чтобы обсудить прекращение огня в Украине. В Белом доме заявили, что встречу лидеров предлагает именно Москва.

Между тем, помощник лидера Кремля Юрий Ушаков заявил, что якобы место встречи Трампа с Путиным уже согласовано. По его словам, она состоится "в ближайшие дни".