"Семь часов с мешком на голове в машине": мэр Мелитополя рассказал о своей пребывании в плену оккупантов

"Семь часов с мешком на голове в машине": мэр Мелитополя рассказал о своей пребывании в плену оккупантов

Федоров отметил, что в плену его не били, однако давили психологически.

Мэр Мелитополя Иван Федоров после освобождения из российского плена, в котором провел шесть дней, рассказал подробности обмена.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время".

По словам Федорова, это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена оказалась неудачной.

"Она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится. Вернули обратно в камеру. Поверьте мне, это достаточно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", — рассказал мэр.

Оккупанты врали Федорову, что якобы Украина отказалась его забирать. После этого была вторая попытка обмена. Обмен проводился уже в темное время суток. Он был назначен на 17:30, но из-за задержеки состоялся уже в 18:40, когда было темно.

"Я был уверен, что обмен не состоится и в этот раз, но, слава богу, обмен состоялся. И как вы видели, меня обменяли на девять российских солдат. Но солдатами этих – наверное, по возрасту я не могу сказать "детей" – юношей, их точно нельзя назвать, потому что парням по 18-19 лет. Но это те люди, которые пришли убивать мой народ в мою страну. И вот так состоялся второй обмен", — сообщил бывший узник оккупантов.

Федоров отметил, что в плену его не били, однако давили психологически.

"В камере, когда со мной были переговоры, когда от меня нужно было что-то получить, порой находилось пять, шесть, семь военных вокруг меня с оружием. Они меня руками не трогали, но поверьте, семь человек с оружием, находящихся рядом, достаточно, чтобы внушительно довести свою позицию. Либо в соседней камере кого-то пытали – и были слышны те крики, которые точно психологически давят так, что это абсолютно точно можно сопоставить с давлением", — добавил мэр Мелитополя.

Ранее мэр Мелитополя записал свое первое обращение после освобождения из плена.

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