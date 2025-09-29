Семья Трампа обогащается на его популярности: что сделала внучка

Президент США Дональд Трамп с внучкой Кай Трамп / © Associated Press

Семья президента США Дональда Трампа давно известна тем, что использует политическую карьеру американского лидера для собственного обогащения. И теперь в центре внимания оказалась его 18-летняя внучка Кай.

Об этом пишет Spiegel.

Кай Трамп представила свой бренд одежды, названный в ее честь. Для продвижения она использовала фотосессию, проведенную в Белом доме. 26 сентября дочь Дональда Трампа-младшего появилась рядом с президентом США, когда тот общался с журналистами. На девушке был свитер собственной марки, что сделало ее выход еще более заметным в теленовостях.

«Это, кстати, Кай», — отметил Трамп, представляя внучку, которая еще в прошлом году выступала с короткой речью на съезде Республиканской партии.

После этого оба, известные своей страстью к гольфу, сели в вертолет и отправились на турнир Ryder Cup.

В соцсетях Кай объявила о запуске своего бренда накануне. Свитшоты ее коллекции продаются за 130 долл. На официальном сайте опубликованы фото, где внучка Трампа демонстрирует одежду непосредственно на территории Белого дома.

Отмечается, что родители Кай давно разведены, а ее мать сейчас в отношениях с известным гольфистом Тайгером Вудсом.

Сам Трамп, в отличие от своих предшественников, активно продвигает товары под собственным именем. Например, специальная криптовалюта служила «билетом» на встречи с ним. Только на этом семья президента США, по оценкам, заработала более миллиарда долларов. В команде Трампа уже неоднократно заявляли, что потенциальные конфликты интересов просто игнорируются.

После одного из гольф-турниров с партнерами из Саудовской Аравии весной президент США написал в соцсетях: «Это время, чтобы стать богатым, богаче, чем когда-либо прежде!!!» Его внучка, похоже, решила прислушаться к этому совету.

К слову, в Сети появилось видео, снятое журналистами, на котором Дональд и Мелания Трампы эмоционально разговаривают в президентском вертолете Marine One после возвращения с Генассамблеи ООН. Пользователи предполагают, что это была ссора, хотя другие считают, что это просто эмоциональный разговор.