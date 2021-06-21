Семья Зеленских будет агитировать украинцев приобщаться к здоровому образу жизни

Презентация программ состоится во время Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина».

22-24 июня в Киеве стартует Всеукраинского форума «Украина 30. Здоровая Украина» во время которого президент Владимир Зеленский представляет общенациональную программу «Здоровая Украина». А первая леди расскажет, как будут приучать маленьких украинцев к здоровому питанию.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Известно, что о программе он объявит уже в первый день форума, который будет посвящен теме «Активная Украина».

Также читайте Эксперимент ТСН.Тиждень: чего стоит здоровый образ жизни

"Участники форума, среди которых — представители Офиса президента, Кабинета Министров, Верховной Рады, международных, спортивных и общественных организаций, а также звезды спорта, обсудят популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, обеспечения инклюзии и безбарьерности в спорте ", — значится на сайте.

Также добавляют, что на следующий день, темой которого будет «Сознательная Украина», состоится презентация нового школьного меню. Первая леди Елена Зеленская расскажет о кампании по популяризации культуры здорового питания, что является основой программы «Новая украинская школа — пространство здоровья».

"Тема третьего дня форума -«Жизнелюбная Украина». Участники мероприятия выскажут свое видение того, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также обсудят необходимость профилактики заболеваний, методы борьбы со стрессом и экологические факторы, которые влияют на здоровье нации", — добавляют в ведомстве президента.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку