Сенат Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной

Дебаты по соглашению длились четыре часа.
Сенат Франции поддержал подавляющее большинство голосов соглашение о безопасности с Украиной.
Об этом сообщает Укринформ.
Дебаты по соглашению длились четыре часа и после этого оно было утверждено: 293 сенатора отдали голоса "за" и 22 — "против", воздержались — 11.
Чрезвычайный и полномочный посол Вадим Омельченко Украины во Франции заявил, что соглашение с Францией – первое из подобных, уже подписанных Украиной, прошедшее голосование и одобрение обеими палатами парламента страны.
"Для нас это очень важно. Мы на этом настаивали, потому что это придает документу совсем другой вес", — подчеркнул он.
Он добавил, что с юридической точки зрения это не модно назвать ратификацией, но по сути "это она и есть".
Дипломат добавил, что столь серьезное большинство голосов свидетельствует об уровне солидарности с Украиной, который присутствует во французском обществе.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Национальной ассамблеи Франции проголосовали за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя относительно заключенного двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.
Кроме того, мы ранее информировали, что западные чиновники и эксперты оценили возможность командировки войск в Украину.
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