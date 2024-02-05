Сенат Конгресса США представил законопроект о выделении дополнительного финансирования: Украине предусмотрено $60 млрд

Сенат Конгресса США представил законопроект о выделении дополнительного финансирования, совмещающий защиту границ, помощь Украине и Израилю, вытекает из содержания документа.

Он, в частности, включает выделение более $60 млрд Украине, $14,1 млрд — Израиля, а всего — $118,28 млрд.

"Двухпартийное соглашение Сената является выдающимся шагом к укреплению национальной безопасности Америки за границей и вдоль наших границ. Это один из самых необходимых и важных законодательных актов, которые Конгресс выдвинул за последние годы для обеспечения будущего процветания и безопасности Америки. В ближайшие дни Сенат должен принять решительные меры это чрезвычайное дополнительное финансирование национальной безопасности", — отметил в социальных сетях сенатор-демократ Чак Шумер.

Он добавил, что сделал в понедельник первый процедурный шаг, чтобы поддержать это решение в Сенате, а первое голосование, по его словам, запланировано на среду.

Документ составляет 370 страниц.

К слову, в Госдепе США заявили, что решение ЕС о создании фонда помощи Украине является хорошим примером поддержки широкой коалицией стран, но американский Конгресс все же должен выполнить свою роль, приняв пакет помощи для украинцев на 60 млрд дол.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.