Сенат поддержал кандидатуру на должность посла США в России

Кресло заняла Линн Трейси, занимавшая пост посла США в Армении.
Американский Сенат поддержал назначение Линн Трейс на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.
Об этом сообщает Reuters.
Кандидатуру Трейси выдвинул президент Джо Байден. Во время голосования ее назначения поддержало подавляющее большинство сенаторов.
В настоящее время Линн Трейси занимает должность посла США в Армении. Также она была заместителем посла в Москве – с 2014-го до 2017-го. Политика не работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.
Линн Трейси станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.
Напомним, 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу в должности посла США в России. Он уехал из Москвы. Обязанности поверенного по делам посольства США выполняла заместитель главы американской миссии в РФ Элизабет Руд.
Читайте также:
- В Германии отреагировали на визит Зеленского в США: "Очень хороший знак"
- Путин заявил, что Россия "хотела стать частью цивилизованного мира", но им помешали
- Байден отреагировал на визит Зеленского в США: "Нам есть о чем поговорить"