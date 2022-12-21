Сенат поддержал кандидатуру на должность посла США в России

Американский Сенат поддержал назначение Линн Трейс на должность посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

Об этом сообщает Reuters.

Кандидатуру Трейси выдвинул президент Джо Байден. Во время голосования ее назначения поддержало подавляющее большинство сенаторов.

В настоящее время Линн Трейси занимает должность посла США в Армении. Также она была заместителем посла в Москве – с 2014-го до 2017-го. Политика не работала в дипломатических представительствах США в ряде стран постсоветского пространства и владеет русским языком.

Линн Трейси станет первой женщиной, которая возглавит американское дипломатическое представительство в России.

Напомним, 4 сентября Джон Дж. Салливан завершил свою работу в должности посла США в России. Он уехал из Москвы. Обязанности поверенного по делам посольства США выполняла заместитель главы американской миссии в РФ Элизабет Руд.

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