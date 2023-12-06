Сенат провалит голосование за помощь для Украины: в Раде объяснили почему

Демократы и республиканцы не смогли договориться по поводу укрепления границы с Мексикой.

Лидер фракции Голос в Верховной Раде Александра Устинова заявила, что Сенат США провалит проект закона о выделении помощи Украине и Израилю, поскольку из него были изъяты средства на укрепление границы на юге Соединенных Штатов, которые требовали республиканцы.

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Об этом она написала у себя на странице Facebook.

Она заявила, что ранее законопроект включал в себя четыре пункта – помощь Украине, помощь Израилю, укрепление границы с Мексикой и помощь Тайваню.

Устинова заявила, что демократы изъяли из законопроекта вопрос "стены" с Мексикой, что сделало его неприемлемым для представителей Республиканской партии.

"Завтра все сенаторы республиканцы, которые даже невероятно поддерживают нас, будут голосовать против пакета, чтобы посадить демократов за стол переговоров. Политика такова политика. Поэтому 60 голосов, которые всегда имела Украина в Сенате, мы не получим", — написала Устинова.

Она пояснила, что, несмотря на то, что у демократов есть большинство в 51 голос, для принятия бюджетных расходов необходимо набрать 60 голосов.

Вместе с тем, нардепка выразила надежду, что "на следующей неделе пакет из всех 4 составляющих будет проголосован Сенатом, и что его к праздникам успеет проголосовать нижняя палата Конгресса".

"Из позитивных новостей — наша делегация должна встретиться со спикером парламента, которая уже встречалась с ключевыми комитетами конгресса, теперь основное – это демократам договориться с республиканцами за границу, заложниками которой мы стали. Ключевой вопрос – где будет центр для беженцев – в Мексике или США" ", – резюмировала депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОП призвали Конгресс США проголосовать по пакету помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский "в последнюю минуту" упразднил выступление в Сенате США.

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