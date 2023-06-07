Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия Украине: почему это важно

До этого момента Швейцария отказывалась отправлять свое оружие Украине и не давали другим странам передавать оружие и технику, которую они приобрели у нее.

Швейцария, долгое время запрещавшая другим странам поставлять свое оружие в Украину, может наконец позволить реэкспорт. Соответствующее решение принял Сенат Швейцарии.

Об этом идет речь на сайте парламента.

"Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил за столь важное решение.

"Я благодарю верхнюю палату парламента Швейцарии за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия. Мы с нетерпением ждем следующих шагов. Я благодарен Швейцарии за солидарность с Украиной одновременно с соблюдением нейтралитета", – отметил Кулеба.

Решение о реэкспорте оружия не принято окончательно. Его должна поддержать нижняя палата парламента Швейцарии.

Напомним, что 2 июня нижняя палата парламента Швейцарии отклонила законопроект "Lex Ukraine", который позволил другим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства.

Почему Швейцария отказывалась поставлять оружие Украине

Швейцария с 1815 года придерживается политики нейтралитета.

С начала полномасштабного вторжения РФ Швейцария отказывала Германии, Испании, Дании и другим странам в просьбах о передаче оружия Украине.

К примеру, Берлин планировал передать Украине боеприпасы для зенитных установок Gepard швейцарского производства. Дания хотела предоставить нам бронетранспортеры Piranha III производства швейцарской компании Mowag, но тоже получила отказ.

Также возмущение украинцев и международного сообщества вызвало решение Швейцарии утилизировать 60 зенитно-ракетных комплексов Rapie. Этими системами ПВО Украина могла бы прикрыть инфраструктуру и мирных жителей.

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