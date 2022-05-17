Сенат США начал голосование за выделение для Украины помощи в размере $40 миллиардов: что дальше

Сенат США начал голосование за выделение для Украины помощи в размере $40 миллиардов: что дальше

Основное голосование по законопроекту в верхней палате американского Конгресса состоится 18 мая.

Верхняя палата Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла прекратить дебаты по законопроекту о выделении почти $40 миллиардов в поддержку Украины.

Об этом пишет Укринформ.

За то, чтобы прекратить обсуждение законопроекта и назначить окончательное голосование по нему на этой неделе, проголосовал 81 сенатор. Одиннадцать законодателей высказались против всех – республиканцев. Еще восемь не присутствовали в сессионном зале.

Один из республиканцев, выступивший против законопроекта, сенатор Джош Холли после голосования объяснил свою позицию.

«Потратить $40 миллиардов на помощь Украине – это в три раза больше, чем потратила вся Европа вместе, что не отвечает интересам Америки», — отметил законодатель.

Мол, выделение такой суммы не будет должного надзора со стороны США.

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Ожидается, что основное голосование по законопроекту в верхней палате американского Конгресса состоится в среду. После этого документ должен утвердить президент США Джо Байден.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что если законопроект не будет принят до следующего четверга, 19 мая, это может повлиять на возможность США бесперебойно оказывать военную помощь Украине. Сенатор-демократ Крис Кунс также подчеркнул, что "задержка на неделю будет вредить обороне Украины".

Напомним, в четверг, 12 мая, сенатор-республиканец Рендал Пол единолично заблокировал рассмотрение нового пакета помощи для Украины. Он предложил поправки к законопроекту, которым предусмотрено создание должности отдельного инспектора, который бы проверял выделение средств в рамках этого пакета.

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