Сенат США не поддержал ограничение военных полномочий Трампа по Ирану
Сенат США отклонил резолюцию, которая должна была ограничить право президента Дональда Трампа вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.
Сенат Соединенных Штатов не поддержал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном.
Об этом пишет Укринформ .
Документ предусматривал, что США должны прекратить участие в боевых действиях против Ирана, если такие действия не получат прямого разрешения Конгресса. Резолюцию инициировал сенатор-демократ Тим Кейн, а также поддержал республиканец Рэнд Пол.
Во время голосования документ не набрал необходимое количество голосов: 47 сенаторов поддержали его, а 53 выступили против . Большинство республиканцев проголосовали против инициативы, фактически поддержав возможность президента продолжать военную кампанию против Ирана.
Сторонники резолюции заявляли, что у Конгресса есть конституционное право решать вопросы войны и мира. Они опасаются, что дальнейшие боевые действия могут вовлечь США в масштабный конфликт на Ближнем Востоке.
В то же время противники документа отмечали, что ограничение полномочий президента в разгар конфликта может ослабить позиции США и их союзников.
Голосование прошло на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, где Соединенные Штаты и Израиль ведут военные операции против Ирана.
Союзники Трампа призывают его как можно быстрее определить конкретную цель операции и сроки ее завершения во избежание затяжной войны, которая может еще больше снизить поддержку избирателей.
Аналитики отмечают, что ключевым фактором для американцев будет экономика. Если в ближайшие месяцы будут расти цены на горючее и продукты, а конфликт не будет понятного результата, война с Ираном может стать серьезным политическим бременем для администрации накануне выборов.