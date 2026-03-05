Сенат США не поддержал ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

Сенат США / © Unsplash

Сенат Соединенных Штатов не поддержал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

Об этом пишет Укринформ .

Документ предусматривал, что США должны прекратить участие в боевых действиях против Ирана, если такие действия не получат прямого разрешения Конгресса. Резолюцию инициировал сенатор-демократ Тим Кейн, а также поддержал республиканец Рэнд Пол.

Во время голосования документ не набрал необходимое количество голосов: 47 сенаторов поддержали его, а 53 выступили против . Большинство республиканцев проголосовали против инициативы, фактически поддержав возможность президента продолжать военную кампанию против Ирана.

Сторонники резолюции заявляли, что у Конгресса есть конституционное право решать вопросы войны и мира. Они опасаются, что дальнейшие боевые действия могут вовлечь США в масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

В то же время противники документа отмечали, что ограничение полномочий президента в разгар конфликта может ослабить позиции США и их союзников.

Голосование прошло на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, где Соединенные Штаты и Израиль ведут военные операции против Ирана.

Союзники Трампа призывают его как можно быстрее определить конкретную цель операции и сроки ее завершения во избежание затяжной войны, которая может еще больше снизить поддержку избирателей.

Аналитики отмечают, что ключевым фактором для американцев будет экономика. Если в ближайшие месяцы будут расти цены на горючее и продукты, а конфликт не будет понятного результата, война с Ираном может стать серьезным политическим бременем для администрации накануне выборов.