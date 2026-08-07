Сенат США одобрил "адские санкции" против России: что изменится

США и РФ / © ТСН

Реклама

В пятницу, 7 августа, Сенат США подавляющим большинством поддержал законопроект о введении масштабных санкций против России и Ирана. Ранее его разрабатывал и активно поддерживал бывший сенатор Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля в Вашингтоне.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Реклама

«Адские санкции» против РФ — что изменится

Отмечается, что этот документ должен усилить экономическое давление на Москву из-за войны войны в Украине и расширить санкции против Ирана, чего требовал президент Дональд Трамп. Сенат поддержал законопроект Линдси Грэма 68 голосами против 9. Инициатива предусматривает наказание для российских чиновников и высокие пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ, чтобы заставить их отказаться от этих энергоносителей.

Реклама

В частности, закон позволит президенту США вводить тарифы до 100% для государств, являющихся основными потребителями российской энергии, включая Индию, Японию и некоторые страны Европейского Союза, оставляя на его усмотрение право их отмены.

В то же время авторы инициативы уверяют, что новые пошлины коснутся только крупнейших покупателей российской энергии и тех, кто помогает РФ обходить санкции. По их мнению, это поможет сократить средства Кремля на войну и не будет иметь негативных последствий.

В издании отмечают, что, несмотря на успех в Сенате, за эту инициативу должны проголосовать еще Палате представителей. А там законопроект может встретить сопротивление. Некоторые конгрессмены боятся, что новые пошлины повысят цены для американских покупателей и создадут политические риски для республиканцев, имеющих лишь минимальное большинство в Конгрессе.

Впрочем, поклонники документа верят, что мощная поддержка обеих партий поможет окончательно принять его уже в следующем месяце. Кроме энергетических ограничений против РФ, законопроект содержит положения по предотвращению потери санкционных полномочий, ограничивающих финансирование иранской энергетики и оружия.

Реклама

К тому же незадолго до своей смерти 11 июля Линдси Грэм объявил о достижении договоренности с Трампом о продолжении работы над этим законопроектом.

Санкции против РФ — последние новости

Напомним, ранее Сенат США 86 голосами против 12 поддержал процедурное решение, необходимое для дальнейшего рассмотрения двухпартийного законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Впоследствии Дональд Трамп предложил расширить законопроект о санкциях против России, но его инициатива может усугубить споры в Конгрессе и отсрочить принятие документа.

Также Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против компаний и людей, которые помогают российской армии обходить ограничения и поставляют оборудование для ее военной промышленности.

Реклама

Новости партнеров