Сенат США представил законопроект о помощи Украине: на что предусмотрено финансирование

Голосование должно состояться 7 февраля 2024 года.

Сенат США обнародовал детали законопроекта, предусматривающего общую помощь стоимостью 118 миллиардов для Украины, Израиля и Тайваня. Также входит финансирование охраны южной границы.

Он, в частности, включает выделение более $60 млрд Украине, $14,1 млрд — Израиля, а всего — $118,28 млрд.

Для Украины предусмотрено более 60 миллиардов долларов, которые распределены следующим образом:

19,85 миллиарда долларов на вооружение и технику США, предоставленную Украине из запасов Пентагона;

13,8 млрд долларов для закупки вооружения и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

14,8 миллиарда долларов на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

7,85 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Украины;

1,58 миллиарда долларов в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Также читайте Стало известно, когда Палата представителей США хочет проголосовать за поддержку Израиля без помощи Украины

Голосование назначено на 7 февраля в Сенате.

Действие документа – до 31 декабря 2024 года.

К слову, в Госдепе США заявили, что решение ЕС о создании фонда помощи Украине является хорошим примером поддержки широкой коалицией стран, но американский Конгресс все же должен выполнить свою роль, приняв пакет помощи для украинцев на 60 млрд дол.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.