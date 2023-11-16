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Сенат США принял законопроект о финансировании правительства: помощи Украине в нем нет

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Сенат США принял законопроект о финансировании правительства: помощи Украине в нем нет

Пока сенаторы не проголосовали о поддержке Украины / Фото: Associated Press

Сенат принял промежуточный законопроект о том, чтобы правительство оставалось открытым, избегая прекращения работы.

Таким образом, началась противоречивая борьба за финансирование в новом году.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект был одобрен Палатой представителей и теперь будет направлен президенту Джо Байдену для подписания. В настоящее время государственное финансирование истекает в конце недели, в пятницу, 17 ноября. Сенат принял законопроект 87 голосами против 11.

Законодатели все еще находятся под давлением, чтобы попытаться договориться и принять законопроекты о расходах на весь год чуть более двух месяцев.

Существуют большие партийные разногласия, включая требования консерваторов Палаты представителей относительно значительного сокращения расходов, отвергаемых демократами. Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон столкнется с еще одним серьезным испытанием на лидерство, поскольку законодатели будут решать эту задачу.

Законопроект предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетов, включая военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и Министерство энергетики. Остальные правительства – все, что не охвачено первым шагом – будут финансироваться до 2 февраля. Он не включает в себя дополнительную помощь для Израиля или Украины.

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Дата публикации
Просмотры
142
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