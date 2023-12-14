Сенат США принял рекордный законопроект об оборонной политике на $886 млрд: следующее голосование в Палате представителей

Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, позволяющий ежегодные военные расходы в размере рекордных 886 миллиардов долларов США при поддержке как демократов, так и республиканцев, избегая разногласий между партиями по социальным вопросам.

Об этом пишет Reuters.

Кроме законопроектов об ассигнованиях, устанавливающих уровни государственных расходов, закон о санкционировании национальной обороны, или NDAA, позволяет все: от повышения зарплаты для войск (в этом году оно составит 5,2%) до закупки кораблей, боеприпасов и самолетов, а также политики, такие как меры помощи Украине и отпор Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Нынешний законопроект имеет почти 3100 страниц, позволяя получить рекордные 886 миллиардов долларов, что на 3% больше, чем в прошлом году.

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NDAA "обеспечит Америке возможность держать позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире", — заявил ранее лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Но в окончательной версии NDAA были исключены положения, касающиеся социальных вопросов, вызывающих разногласия, таких как доступ к абортам и лечение военнослужащих-трансгендеров, включенных в версию, принятую Палатой представителей из-за отрицания демократов, что угрожало сорвать законодательство.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США получил положительный сигнал по поводу американской поддержки для Украины.

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