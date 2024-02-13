Сенат США продвинул пакет помощи Украине к принятию, несмотря на давление Трампа

В США преодолели последнее препятствие для выделения Украине дополнительной финпомощи, поскольку коалиция сенаторов-республиканцев присоединилась к демократам, чтобы подвести это до окончательного голосования.

Двухпартийная коалиция сенаторов США 12 февраля подтолкнула пакет иностранной помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов до предела принятия, хотя ранее республиканцы резко противоречили законодательству, а противники угрожали бороться с ним до самого конца.

Об этом пишет The New York Times.

Во время голосования 17 республиканцев присоединились к почти всем демократам, чтобы помочь продвинуть законопроект вопреки категорическим отрицаниям большинства сенаторов от Республиканской партии, лидеров республиканцев в Палате представителей и предполагаемого кандидата в президенты Дональда Трампа. Таким образом, законопроект должен быть принят Сенатом не позднее среды.

Но судьба этого закона была неопределенной, поскольку республиканские противники пообещали откладывать принятие Сенатом как можно дольше, а спикер Майк Джонсон предположил, что он не намерен выносить его в Палате представителей, где большинство республиканцев выступают против дальнейшей помощи Украине.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое так называемое дополнительное законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе. При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике Сената Палата должна будет продолжать работать по собственному желанию в этих важных вопросах", – сказал он.

Трамп и его правые союзники неустанно давили на республиканцев в Сенате, чтобы они отказались от закона, предусматривавшего предоставление 60,1 миллиарда долларов на помощь Украине против российского вторжения, 14,1 миллиарда долларов на войну Израиля против ХАМАС и почти 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в зонах конфликта, включая палестинцев в Газе. Большинство республиканцев в Конгрессе отвергли это мероприятие, что свидетельствует об отходе от традиционной позиции партии и веры в распространение американских властей и демократических принципов во всем мире.

Трамп, в частности, критиковал закон во время предвыборной кампании. В последние дни он подбадривал сенаторов от Республиканской партии за отмену предыдущей версии законопроекта, включавшего двухпартийное соглашение о безопасности границ, утверждал в социальных сетях, что для Соединенных Штатов "глупо" предлагать иностранную помощь вместо ссуд, и поощрял Россию "делать все, что хочет" с членами НАТО, которые не тратят достаточно денег на собственную защиту.

Но это давление так и не разрушило коалицию республиканцев, которая продвигала законопроект о помощи Украине. В то же время оппоненты республиканцев утверждают, что было бы бессмысленно отправлять Украине десятки миллиардов долларов, ведь они сомневаются в том, сможет ли Киев когда-нибудь одержать верх над Россией.

Отметим, что республиканцы месяцами настаивали на том, что они не будут голосовать за военную помощь Украине, если Конгресс или президент Байден также не будут принимать меры для прекращения всплеска миграции через юго-западную границу США. Но когда прекращение законопроекта о границе переориентировало дебаты вокруг Украины, часть республиканцев изменила свою позицию и поддержала помощь Киеву.

Напомним, ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта о международной помощи, который включает Украину.

"67 сенаторов, при 60 необходимых, поддержали решение об остановке дебатов по замене оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, ранее предложенный сенатором П. Мюррей (Д) (сенатор Патти Мюррей, временная президент Сената США — ред.), против проголосовали 27 сенаторов", — сообщила Маркарова.

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