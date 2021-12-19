Сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2": названа дата

Сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2": названа дата

Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января.

Сенатор-республиканец Тед Круз добился от большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока 2".

Об этом информирует The Hill.

Согласно договоренностям, голосование пройдет до 14 января 2022 года. Для одобрения предложений они должны будут получить поддержку минимум 60 из 100 сенаторов. Республиканцам нужна будет поддержка не менее 10 сенаторов-демократов.

Сенатор Круз призывает перейти к масштабным санкциям.

Круз и сенатор-республиканц Джим Риш считают нужным вынудить Белый дом ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG. Также их предложение предусматривало санкции против компаний, участвующих в тестировании и процессе сертификации газопровода.

Круз в 2021 году блокировал разные голосования. Он заявлял, что перестанет делать это, если сенаторы согласятся ввести санкции против "Северного потока-2".

После договоренности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, Круз согласился разблокировать голосование по нескольким десяткам послов. В обмен он получил голосование по своему проекту.

Ранее в Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации.

Читайте также:

Новости мира: Германия откажется от "Северного потока-2", если Россия атакует Украину