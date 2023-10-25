Сенат США угрожает заблокировать пакет финансовой помощи Украине и Израилю: в чем причина

Запрос президента США Джо Байдена на сумму 106 миллиардов долларов на национальную безопасность, объединяющий помощь Украине и Израилю, имеет большие проблемы в Сенате.

Представители Республиканской партии в Сенате США угрожают заблокировать финансовое предложение или резко изменить его. Комитет Сената по ассигнованиям проведет слушания по запросу Байдена через неделю, однако даже некоторые сторонники поддержки Украины и Израиля среди республиканцев настроены на удивление пессимистично после первого обсуждения законопроекта в партии.

Об этом пишет Politico.

Кроме особенностей дополнительного законопроекта в 106 миллиардов долларов, республиканцы обсуждают философскую концепцию сочетания помощи Израилю с текущим финансированием обороны Украины. В настоящее время республиканцы разделились во мнениях относительно того, следует ли объединять помощь Израилю и Украине.

Так, некоторые республиканцы хотят, чтобы Сенат отдельно рассмотрел вопрос о предоставлении помощи Израилю. Как заявил сенатор-республиканец Марко Рубио, Израильский компонент "пользуется почти полной поддержкой, и мы можем принять его очень быстро".

С другой стороны, высокопоставленный член Сената по вооруженным силам Роджер Викер сказал, что он полностью поддерживает связь между этими двумя финансовыми пособиями. Он признал, что конференция "раскололась" по этому вопросу, но предположил, что "твердое большинство в Палате представителей и Сенате" может поддержать эту концепцию.

В то же время, сложность такого крупного законодательного акта может привести вообще к его отмене. Гуманитарная помощь сектора Газа будет "проблемной" для Республиканской партии, заявил представитель меньшинства в Сенате Джон Тун. И республиканцы хотят изменить пограничную политику в дополнение к запросам о финансировании администрации.

Сенатор-республиканец Том Коттон назвал предложение администрации "нежизнеспособным с самого создания". Он сказал, что республиканцы в Сенате примут инициативу по разработке альтернативного законопроекта о финансировании, одновременно изложив некоторые из главных претензий.

Законопроект будет нуждаться в двухпартийной поддержке, чтобы получить 60 голосов, необходимых для продвижения в подконтрольном демократам сенате, а это значит, что, по крайней мере, девять республиканцев должны будут его поддержать. Любое законодательство также должно пройти через Палату представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство.

Финансовая помощь Украине от США

Ранее информировали, что девять сенаторов-республиканцев в общем письме лидерам в Сенате призывали к тому, чтобы любую дополнительную помощь США Израилю и Украине выносить и голосовать отдельно.

Впоследствии среди республиканцев начались настоящие междоусобия на фоне ситуации. Однако представитель Белого дома Эндрю Бейтс объяснил, что члены Республиканской партии не могут объединиться вокруг одного кандидата в спикеры Палаты представителей. Это и задерживает рассмотрение предложения Белого дома о дополнительных $105 млрд в поддержку Израиля и Украины.

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