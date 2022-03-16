Сенат США в своей резолюции осудил действия Путина и назвал его военным преступником

Сенат США в своей резолюции осудил действия Путина и назвал его военным преступником

Американские законодатели призывают международные суды расследовать военные преступления руководства России против Украины.

Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой осуждает действия президента России Владимира Путина, который пошел войной против Украины. В документе главу Кремля называют военным преступником.

Сенат призывает Международный уголовный суд в Гааге, другие страны расследовать военные преступления руководства России, совершенные во время вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Также читайте На переговорах с Россией звучат более реалистичные позиции — Зеленский

Резолюцию на рассмотрение Сената внес сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ поддержали единогласно как республиканцы, так и демократы.

"Все мы в этом зале – и демократы, и республиканцы – объединились вместе, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", – сказал в своей речи перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Напомним, Россия пошла войной против Украины 24 февраля. Уничтожение украинских городов и сел, а также людей длится уже три недели. Путин назвал войну "специальной военной операцией" по демилитаризации и "денацификации" Украины. Он также назвал Украину колонией США с марионеточным режимом и без традиций независимой государственности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.