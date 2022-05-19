Сенат утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине: проголосовали единогласно

Сенат утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине: проголосовали единогласно

Это должность, которая была вакантной в течение трех лет.

Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Об этом пишет Reuters

Бринк был утвержден Сенатом единогласно.

Напомним, 27 апреля президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом в Украине.

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Примечательно, что Вашингтон почти три года не назначал своего посла в Украину после отставки Мари Йованович. Она покинула должность в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Дональда Трампа из-за обвинений в нелояльности.

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