Сенатор Грэм назвал условие, которое может сорвать историческую встречу Трампа и Путина

Американский сенатор уверен, что Трамп не пойдет на плохое соглашение с Путиным.

Сенатор Линдси Грэм.

Сенатор Линдси Грэм. / © Associated Press

Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа провести переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным, "чтобы положить конец кровопролитию в Украине".

Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

Грэм обратился к тем, как он подчеркнул в своем сообщении, "кто критикует президента Трампа за готовность встретиться с Путиным". В качестве примера он вспомнил 40-го президента США Рональда Рейгана, который встречался с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, "чтобы попытаться покончить с Холодной войной".

"Я уверен, что президент Трамп пойдет - как и Рейган - если Путин будет настаивать на плохом соглашении", - подчеркнул представитель Республиканской партии.

Кроме того, Грэм пожелал успехов Трампу в его "усилиях покончить с этой жестокой войной".

Напомним, накануне встреча на Аляске Дональд Трамп заявил, что видит шанс для заключения мирного соглашения между Украиной и агрессоркой Российской Федерацией. По его словам, это вопрос, нуждающийся в решении.

Между тем Sky News пишет о том, что сейчас открыт вопрос - станет ли встреча Трампа и Путина шагом к окончанию войны в Украине. Издание отмечает, что нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою позицию на переговорах.

