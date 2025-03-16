Сенатор Грэм предупредил Путина: Кремль пожалеет, если попытается переиграть Трампа

По его словам, Трамп является единственным человеком, способным убедить Путина сесть за стол переговоров.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из самых близких Дональда Трампа, предупредил, что Кремль "очень пожалеет", если попытается манипулировать президентом США.

Видео Грэм выложил в социальной сети Х.

По его словам, Трамп является единственным человеком, способным убедить Путина сесть за стол переговоров, согласиться на прекращение огня и найти "взаимовыгодное решение" для Украины и России, чтобы остановить войну.

"Есть только один человек на планете, который может это сделать – это президент Трамп. Если Путин попытается переиграть Трампа, он об этом пожалеет", – заявил Грэм.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин в диалоге с американским президентом Дональдом Трампом использует "иезуитскую" тактику, одновременно расхваливая своего оппонента и подрывая его репутацию.