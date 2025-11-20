Сенатор Грэм прокомментировал "мирный план" по завершению войны в Украине: что заявил

Линдси Грэм / © Associated Press

Реклама

Сенатор США Линдси Грэм прокомментировал существование так называемого «28-пунктного плана» по завершению российско-украинской войны. Политик подчеркнул, что не владеет официальной информацией о содержании этого плана, но высказал свою принципиальную позицию по поводу формата будущих переговоров.

Об этом он сообщил в сети X.

Сенатор Грэм отметил, что его знания о 28-пунктном плане ограничены «медийными сообщениями об этом предложении». В то же время Линдси Грэм твердо высказался в поддержку переговорного пути, который должен обеспечить долговременную безопасность для Украины и стать предупреждением потенциальных агрессоров во всем мире.

Реклама

«Я твердо убежден, что эта война должна быть завершена путем переговоров с достойным и справедливым результатом, который предотвратит третье вторжение и удержит других от агрессивных действий по всему миру», — заявил сенатор.

Ключевым элементом любого мирного процесса, по мнению Грэма, должно быть полное и полноценное участие Украины. Он подчеркнул, что любой результат легитимен только при условии, что его разрабатывают все заинтересованные стороны.

«Такого результата можно добиться только с участием обеих сторон, в том числе Украины, жертв российской агрессии, а также наших европейских союзников», — подчеркнул политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может стать основой активизации дипломатических усилий и завершения войны.

Реклама

Также сообщалось, что Дональд Трамп проинформирован о 28-пунктовом плане по войне РФ против Украины и поддерживает его. План предусматривает передачу территорий, уменьшение численности ВСУ почти вдвое, запрет на размещение иностранных войск и поставку западного дальнобойного оружия и не только эти условия.