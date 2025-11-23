Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп стремится добиться мира между Украиной и Россией, применяя сильное дипломатическое давление на обе стороны.

Об этом Грэм сообщил в своем сообщении на платформе X , где написал, что Трамп «достигнет мир между Россией и Украиной, подталкивая обе стороны». По его словам, в этом процессе важно сохранить четкую позицию по сдерживанию российской агрессии.

Сенатор также подчеркнул, что США должны продолжать демонстрировать силу, являющуюся ключом к миру и безопасности в Европе. Он снова повторил тезис, что именно решительность и давление способны заставить Россию прекратить войну против Украины.

Реклама

Комментарии Грэма прозвучали на фоне сообщений об усилении дипломатических усилий администрации Трампа по поводу формирования условий потенциальных переговоров.

Пока Белый дом официально не раскрывает деталей переговорного процесса, однако заявление Грэмма свидетельствует о намерении Вашингтона активизировать свои шаги в сфере урегулирования конфликта.

Напомним, план Трампа по 28 пунктам активно обсуждается США, однако его цель — скорее геополитическая игра с Россией и Китаем, чем реальные переговоры с Украиной. Документ предусматривает уступки Кремлю, включая запрет Украины в НАТО и возвращение России в G8, что вызывает беспокойство относительно национальных интересов Украины.