Линдси Грэм / © Associated Press

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Сенатор США Линдси Грэм прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о целях России на переговорах в Стамбуле.

«Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, который выразила российская пропагандистская машина. Я благодарен вам за то, что вы дали миру понять, что Путин и Россия совсем не заинтересованы в мире», — написал он в соцсети Х.

Напомним, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на последние события в России, в частности на громкую операцию СБУ «Паутина».

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Медведев заявил о возмездии, мести и уничтожении: «Всем, кто волнуется и ждет возмездия, волноваться надо — это свойство нормального человека».

Кроме того, он заявил, что Россия принимает участие в переговорах не для поиска путей урегулирования, а для «скорейшей победы и полного уничтожения неонацистских властей».