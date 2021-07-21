Сенатор назвал катастрофой для США и союзников соглашение по завершению "Северного потока-2"

Сенатор назвал катастрофой для США и союзников соглашение по завершению "Северного потока-2"

По словам Круза, диктаторы по-прежнему будут пожинать миллиарды от подарка Байдена.

Возможная сделка между США и Германией по завершению строительства "Северного потока-2" станет геополитической победой Путина на поколения вперед и катастрофой для США и их союзников.

Об этом говорится в заявлении сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза.

"Президент Байден бросает вызов законам США и полностью сдался Путину. Диктаторы-прежнему будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, а Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу", — отметил он.

Напомним:

Американское издание Politico подтвердило то, о чем неофициально уже несколько недель говорят украинские политики и дипломаты. Администрация Байдена призывает Киев воздержаться от публичной критики крупной сделки между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2" , так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу.

, так как это может нанести вред отношениям между Вашингтоном и Киевом. Более того, издание пишет, что администрация Байдена призвала украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии по российскому газопроводу. Уже в среду, 21 июля, США и Германия могут официально объявить подробности их крупной сделки по "Северному потоку-2". Как пишет The Wall Street Journal, Вашингтон откажется от санкций в отношении российского газопровода в обмен на немецкие инвестиции в энергетический сектор Украины и дипломатическую помощь Киеву (очевидно в урегулировании войны на Донбассе).

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