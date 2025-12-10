Сенатор обвинил посланцев Трампа в игре на стороне Кремля и требует немедленно их заменить

Джаред Кушнер в Стив Виткофф. / © Associated Press

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь считает, что представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера нужно заменить, потому что «они, кажется, пристрастны к Украине» .

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

Сенатор обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп подталкивает Украину к скорейшему подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности.

«Я глубоко озабочен тем, что он (Трамп — Ред.), кажется, покидает Украину на произвол судьбы. Заставляет ее идти на территориальные уступки, несправедливые и неразумные, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты от путинской резни», — подчеркнул Блюменталь.

По его словам, мирные переговоры кажутся «полностью односторонними в способе, которым вели посланники Трампа». В частности, по выдвижению требований к Украине без каких-либо реальных уступок со стороны России.

«Они, кажется, пристрастны по отношению к Украине. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники — Виткофф и Кушнер, кажется, на стороне России, вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь мирный план нужно выбросить. Им нужно вернуться в начальный этап», — сказал он.

Комментируя заявление Трампа о необходимости проведения выборов президента в Украине, он подчеркнул, что «кажется, Трамп успокаивает Путина».

«Выборы — просто еще один шаг к тому, что он пытается сделать Путину. Путин не проводит выборы. Зеленскому тоже нет нужды», — сказал Блюменталь.

Напомним, Axios пишет о том, что США усиливают давление на президента Владимира Зеленского по поводу «мирного» плана. Штаты ожидают, что Киев согласится на территориальные потери и другие уступки в рамках этого документа.